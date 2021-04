En skandalefest skaber stadig dårlig stemning i Leicester-truppen.

Leicester-spillerne James Maddison, Ayoze Perez og Hamza Choudhury var alle smidt på tribunen i weekendens kamp mod West Ham, efter de blev fanget i at bryde coronareglerne i England.

Trioen deltog i en fest efter et nederlag til Manchester City 4. april, og det kostede altså pladsen på holdet. Noget, som ifølge The Telegraph har skabt splittelse i truppen, hvor flere er rasende over trioens ageren i et vigtigt slutprogram for klubben.

Men ingen har været mere rasende end klubbens cheftræner Brendan Rodgers, der ifølge The Sun fangede spillerne på fersk gerning. Rodgers har også offentligt revset spillerne.

Stjernen James Maddison var smidt på tribunen, hvor han heller ikke helt havde regnet ud, hvordan et mundbind skal bruges. Foto: ALEX PANTLING Vis mere Stjernen James Maddison var smidt på tribunen, hvor han heller ikke helt havde regnet ud, hvordan et mundbind skal bruges. Foto: ALEX PANTLING

Festen foregik angiveligt hjemme hos Ayoze Perez, der husede op til 18 gæster. Og selvom gæsterne eftersigende blev bedt om at aflevere sine telefoner i døren, så intet slap ud, skete det uundgåelige alligevel.

Larmen og de mange biler foran huset tiltræk naboernes opmærksomhed, og pludselig fik spillerne en besked fra cheftræneren, der slet og ret skrev, at de var blevet opdaget. Og at de skulle stoppe festen med detsamme. Det fik dem ifølge mediet til at slukke lyset i hele huset for at lade, som om at ingen var hjemme, inden halvdelen af gæsterne flygtede til Hamza Choudhurys hus for at feste videre.

Politiet ankom til Perez' hus og fandt ingen mennesker. Derfor foretog de sig intet.

Men trioen slap altså ikke for balladen. Og nu skal de genvinde tilliden, når de får lov at træne med fra onsdag.

Også Leicester-spillerne Harvey Barnes og Wes Morgan deltog i festen ifølge The Athletic, men da han i forvejen var skadet og ikke klar til kamp mod West Ham, sad han ikke på tribunen som de tre andre medskyldige. Leicester møder søndag Southampton i FA Cup-semifinalen.