Hemmelige optagelser afslører nu nye detaljer om den store spanske matchfixing-skandale, Operation Oikos.

Det drejer sig om opgøret Real Valladolid-Valencia i sidste spillerunde.

Det spanske medie Mundo Deportivo skriver, at her var syv spillere i kampen angiveligt blevet bestukket.

Kampen var afgørende for fordelingen af den sidste Champions League-plads, og Valencia havde den danske landsholdsspiller Daniel Wass på banen i hele kampen.

De nye oplysninger er kommet frem i efterforskningen, efter at spansk politi iværksatte en stor aktion mod en matchfixing-ring for en uge siden

Her blev tidligere spillere som Raul Bravo, Carlos Aranda og Borja Fernandez, der indtil den netop overståede sæson spillede i Real Valladolid, arresteret. De er nu alle blevet løsladt mod kaution.

Den spanske avis Mundo skriver, at politiet skulle have optagelser Carlos Aranda, der over telefonen giver en besked om kampen mellem Real Vallodolid og Valencia.

»Syv spillere er blevet bestukket, ikke mere. Spil for 10.000 euro, og du vil vinde 20.000 euro,« lyder det fra Carlos Aranda.

Borja Fernandez (bagerst) krammer holdkammeraten Toni Villa i løbet af kampen mod Valencia. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Borja Fernandez (bagerst) krammer holdkammeraten Toni Villa i løbet af kampen mod Valencia. Foto: OSCAR DEL POZO

I en samtale med en anden person skulle han også have sagt:

»Hør her, Valencia vinder både første og anden halvleg. Ingen ved det, men nu ved du det.«

Desuden fremlægger Mundo Deportivo også, at Raul Bravo skulle have holdt et møde med Borja Fernandez i Valladolid. Og at flere spillere efterfølgende havde holdt hos Real Valladolid-spilleren Keko.

Valencia endte med at vinde den pågældende kamp med 2-0 og kvalificerede sig til Champions League. Der blev scoret et mål i det 36. og 52. minut - det vil sige i første og anden halvleg.

Yderligere to kampe i La Liga undersøges nu for matchfixing. Det drejer sig om en kamp, hvor Valencia vandt med 6-2-sejr over Huesca og hvor Real Betis vandt 2-1 over Huesca.