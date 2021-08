Han har kun været på kontrakt i to måneder og har endnu sin debut til gode, men allerede nu kan tiden i FC Barcelona være forbi for Sergio Agüero.

Hvorfor dog det, tænker du måske? Svaret er Lionel Messi.

En væsentlig årsag bag angriberens skifte fra Manchester City til den spanske storklub var nemlig muligheden for at spille sammen med sin meget tætte ven og landsmand.

Men torsdag detonerede bomben om, at Messi ikke ville få sin kontrakt forlænget med FC Barcelona, da klubben er i så store økonomiske vanskeligheder, at det ikke er muligt at overholde den spanske ligas finansielle og strukturelle regler.

Sergio Aguero var en glad mand, da han i slutningen af maj blev præsenteret i FC Barcelona. Nu er smilet ikke så stort længere.

Den besked har ifølge Barcelona-programmet La Porteria gjort 33-årige Agüero så rasende, at han har bedt sit bagland om at finde en vej af kontrakten.

En kontrakt, han altså angiveligt skrev under på, fordi han blev lovet, at den seksdobbelte Ballon d'Or-vinder ville få løst sine kontraktuelle problemer og dermed forlænge med FC Barcelona.

La Porteria melder derfor, at fremtiden for Agüero i Barcelona ikke ser god ud, og at hans advokater nu har påbegyndt arbejdet i håbet om at kunne slippe ud af kontrakten.

Og hvis Sergio Agüero fortsat har et håb om, at Messi alligevel snart vil være at finde i Barcelona-trøjen, så kan han godt tro om igen.

Foto: NELSON ALMEIDA

I hvert fald er en lang række internationale medier samt transferjournalisten Fabrizio Romano enige om, at Lionel Messi er meget tæt på at skrive under med den franske gigant Paris Saint-Germain.

Den historie kan du læse meget mere om LIGE HER.

Sergio Agüero kom til Spanien efter et kontraktudløb i Manchester City, hvor han igen blev engelsk mester sammen med den tidligere Barcelona-træner Pep Guardiola ved roret.

I den engelske storklub nåede angriberen på 10 år tæt på 400 kampe og over 250 mål, inden han som 32-årig tiltræder i Barcelona.