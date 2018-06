Thomas Nørgaard skal ikke længere være cheftræner i Lyngby Boldklub. Det skriver TV3 Sport.

Klubben har torsdag aften klokken 18 ikke selv meldt noget ud.

Ifølge TV3 Sports oplysninger har Lyngbys bestyrelse foretaget en decideret udrensning i trænerstaben og fyret både Nørgaard samt hans tre nærmeste assistenter.

Tirsdag meldte klubben selv ud, at man har sagt farvel til assistenttræner Mikkel Marker, der havde ansvar for den fysiske træning.

Ifølge TV3 Sport er de to trænerassistenter Max Mölder og Stephen Foyston altså også fortid i klubben.

Thomas Nørgaard tog over som Lyngby-træner, efter at David Nielsen forlod jobbet i efteråret til fordel for cheftrænerposten i AGF.

Det startede lovende for 36-årige Nørgaard i Lyngby, der blandt andet vandt 3-1 hjemme over FC København i oktober, men derefter gik det hurtigt ned ad bakke.

Kaosset i Superligaens vinterpause, hvor Lyngby balancerede på randen af konkurs gjorde heller ikke betingelserne bedre for Nørgaard.

Klubben mistede blandt andre Mikkel Rygaard og Bror Blume, der var nogle af holdets profiler. Det kunne også ses på banen, hvor det efter vinterpausen ikke gik særligt godt.

Et dårligt forår endte også med den dårligst mulige afslutning, da Lyngby efter to kampe mod 1. divisionsholdet Vendsyssel FF i slutningen af maj rykkede ud af Superligaen.

Det er altså nu ifølge TV3 Sport endt med, at Thomas Nørgaard har fået en fyreseddel.

/ritzau/