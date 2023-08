Hvor skal Kasper Schmeichel spille i denne sæson?

Den danske landsholdskeepers tid i franske Nice ser ud til at være et overstået kapitel, og der har været rygter om, at både danske og engelske klubber lurede på muligheden for at få ham ind i mellem stængerne.

Nu er nok en klub – og endnu engang engelsk – så meldt interesseret.

Og den her gang er der tale om en af de helt tunge drenge i klassen.

The Guardian melder nemlig, at Chelsea vil have fingrene i Kasper Schmeichel.

At London-klubben er på markedet efter en målmand er da heller ikke så underligt, da man allerede har solgt Edouard Mendy i dette transfervindue, og er ved at gøre det samme med Kepa Arrizabalaga.

Derfor ser det også ud til, at det er Robert Sánchez, som er købt denne sommer, som er det nuværende førstevalg i Chelseas mål – men den konkurrence er de altså ude på at skærpe med den danske landsholdsmålmand.

Kasper Schmeichel har som bekendt stor erfaring med engelsk fodbold efter ophold i flere klubber. Det mest mindeværdige var for Leicester, hvor han også var med til at vinde et helt sensationelt mesterskab i 2015-2016 sæsonen.