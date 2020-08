Kasper Schmeichel ser ud til at være en eftertragtet mand i dette transfervindue.

I sidste uge blev Manchester United meldt interesseret i den danske målmand, og nu skulle Chelsea angiveligt også have set sig varm på landsholdsstjernen.

Det afslører værten Ian McGarry i den populære podcast The Transfer Window.

Ifølge McGarry har Chelsea-manager Frank Lampard udset sig 33-årige Kasper Schmeichel som den mulige løsning på klubbens helt store problem.

»Chelsea har også vist interesse i Kasper Schmeichel. Frank Lampard er bekymret for Kepa Arrizabalagas form, og selvom der er en lille smule interesse fra andre klubber, så ser det ud til, at han må blive,« siger Ian McGarry og fortsætter:

»Samtidig er Lampard meget bevidst om, at holdet indkasserer flere mål end nogen andre i top ti. Han vil som minimum meget gerne give sig selv et alternativ - hvis ikke en ny nummer et (i målet, red.).«

»Kasper Schmeichel ville være klar til at afløse Kepa, og lige nu ser der ikke ud til at være mange andre alternativer, selvom de også er blevet sat i forbindelse med Nick Pope,« siger Ian McGarry, der laver podcasten sammen med Duncan Castles.

Og ifølge Castles er Kasper Schmeichel interesseret i at prøve noget andet end Leicester, hvor han har spillet siden 2011.

»Der har været en opfattelse af, at han er gift med klubben og vil være der for evigt, men som jeg forstår det, er det ikke tilfældet.«

»Han er - hvis den rigtige klub byder på ham - interesseret i at skifte, hvis Leicester er tilfreds med den transfersum, der bliver tilbudt.«

»Med Chelsea har du Champions League-fodbold, som han lige har misset med Leicester,« påpeger Duncan Castles, som dog mener, at Kasper Schmeichels førsteprioritet er Manchester United:

»Det samme gælder med Manchester United, men der har du så det ekstra element i form af ønsket om at spille for den klub, der var en del af hans barndom. Der er et emotionelt bånd der,« siger han med henvisning til farmand Peter Schmeichels karriere i United.