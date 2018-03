Vi kender det efterhånden alle sammen. Det med at få en mail fra svindlere, der lige mangler nogle personlige informationer, før de vil sende bunker af penge vores vej. Som regel går pengestrømmen den anden vej.

Alligevel findes svindlerne stadig derude, og det må vel skyldes, at de fra tid til anden lykkes med deres foretagender og får snydt deres ofre.

Det er tilsyneladende ikke kun almindelige mennesker, der får henvendelser i den kategori. Den italienske klub Lazio er netop, ifølge mediet Il Tempo, blevet snydt til at betale hele to millioner euro, omkring 15 millioner kroner, til de forkerte mennesker i forbindelse købet af den hollandske forsvarsspiller Stefan de Vrij, der i 2014 skiftede fra Feyenoord til Lazio. De to millioner euro er restbetalingen af transferen fra dengang.

I mailen fra svindlerne var det lykkedes forbryderne at overbevise italienerne om, at afsenderne var fra Nicolai Jørgensens klub, og det var selvfølgelig skrevet forkert bankkontooplysninger på, og sådan lykkedes det altså at hive millioner ud af Lazio.

Feyenoord har afvist, at kontoen tilhører dem, og de har endnu ikke set skyggen af restbetalingen. Ifølge Il Tempo er pengene dog sendt til en hollandsk konto, bare ikke Feyenoords.

Så Stefan de Vrij bliver bare ved med at blive en større og større udgift for Lazio. Klubben hentede ham som nævnt i 2014 efter VM, og det var til en pris på 68 millioner kroner, og da han ikke vil forlænge sin kontrakt, der udløber til sommer, er de penge tabt.

Liverpool og Manchester United er øjensynligt interesserede i at hente Stefan de Vrij. Gratis, forstås.