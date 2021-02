Der er fortsat masser af tvivl om EM-slutrunden til sommer, hvor Danmark er blandt 12 lande, der efter planen skal lægge græs til.

Men med en coronapandemi, der fortsat skaber massive udfordringer verden over, er der stadig masser af spørgsmål, der mangler at blive besvaret. Og nu melder Storbritannien sig på banen med et forslag.

Ifølge avisen The Times har de nemlig tilbudt at afholde hele slutrunden alene.

Den britiske kulturminister har ifølge avisen gjorde det klart over for det europæiske fodboldforbund, Uefa, at Storbritanniens vaccinationsplan betyder, at de vil have tilskuere tilbage på stadion før de fleste andre i Europa, og at man derfor er klar til at påtage sig endnu flere kampe.

I forvejen er det planen, at både semifinalerne og finalen skal spilles på Wembley i London.

Mandag offentliggjorde den britiske premierminister så en genåbningsplan i fire faser, hvor 17. maj blev datoen for, hvornår man igen vil lukke fans ind på tribunerne.

Fodboldstadioner med en kapacitet på over 40.000 tilskuere må lukke 10.000 tilskuere ind, mens mindre fodboldstadioner må besætte hvert fjerde sæde.

Hvis datoen holder, vil der være tilskuere på tribunerne til sæsonens sidste spillerunde i fodboldens Premier League 23. maj – en lille måned inden EM er sat til at gå i gang.

Forud for tilskuernes officielle tilbagevenden forventes der at blive lavet flere tilskuerforsøg, blandt for at blive klogere på om det giver mening at have endnu flere tilskuere samlet.

Direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, fortalte i sidste uge til B.T., at man snart ville være klar til at lukke 500 tilskuere ind til Superliga-kampene. I den forbindelse sagde han også:

»Vi skal have gang i nogle løsninger, så EM-kampene i København kan blive med så mange tilskuere som overhovedet muligt.«

Tidligere skulle også Israel have tilbudt at agere vært for sommerens slutrunde, men Uefa gjorde det i den forbindelse klart, at det fortsat er planen at afholde EM i i de 12 værtslande.

Danmark skal efter planen spille sine tre gruppekampe i Parken i København.