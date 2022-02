De nåede at være sammen i 20 år.

Men nu er det efter alt at dømme slut mellem den tidligere fodboldstjerne Wes Brown og konen Leanne Brown, der er kendt fra 'Real Housewives of Cheshire'.

Noget de dog ikke selv har talt højt om.

»Wes og Leanne gik fra hinanden inden jul. Der var ikke nogen tredjepart involveret, deres ægteskab kunne bare ikke holde længere,« siger en kilde til The Sun.

Parret blev gift tilbage i 2009 efter mange år sammen, og sammen fik de tre børn. Men i slutningen af 2021 gik det altså galt mellem dem, og Leanne Brown skulle nu være flyttet ud af deres fælles hjem.

»Leanne er opblomstret i sit singleliv, og hun har taget vielsesringen af. Hun har fortalt folk, hun føler sig fri og arbejder hårdt på sin virksomhed, mens hun blomstrer som en selvstændig kvinde,« siger kilden.

Mens parret officielt ikke har meddelt noget om skilsmissen, delte Leanne for nylig en kryptisk besked på Instagram, efter der var blevet taget billeder af hende, hvor det var tydeligt, vielsesringen var væk.

'Når du indser, at det forhold i dit liv, der har brug for mest opmærksomhed, kærlighed, venlighed, respekt og passion er det, du har med dig selv, vil dit liv forbedre sig drastisk,' skrev hun.

Der har angiveligt floreret en del rygter om, at de i lang tid havde problemer i ægteskabet, men de har prøvet at kæmpe i privaten og har forsøgt at holde en facade i offentligheden.

Nu fokuserer parret ifølge kilden på at være gode forældre for deres børn, døtrene Halle, Lilia og Lola.

Wes Brown spillede for Manchester United fra 1996 til 2011. Siden gik turen til Sunderland, Blackburn Rovers og Kerala Blasters, inden han i 2018 stoppede karrieren. Han nåede også 23 kampe for det engelske landshold.