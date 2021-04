Han er stjernen over dem alle for Tottenham, men nu truer Harry Kane med at forlade klubben.

Det kan ske allerede til sommer, at den engelske angrebsstjerne vil forsøge at presse en transfer igennem med Tottenham. Han er angiveligt ved at miste troen på, at klubben kan løfte sig til at blive titelbejlere.

Det springende punkt kan blive, hvis Tottenham, som har gang i en svingende sæson, ikke formår at kvalificere sig til næste sæsons Champions League.

Det skriver The Athletic, som mener at vide, at 27-årige Kane er 'frustreret' over Tottenhams udvikling under José Mourinho, og at han er ved at 'miste tålmodigheden', og nu står flere rivaler i kø for at hapse den farlige angriber.

Foto: TIM KEETON

De to Manchester-klubber, United og City, nævnes som de mest sandsynlige fremtidige bejlere til Kane, hvis han skal væk fra Tottenham.

Paris Saint-Germain og FC Barcelona nævnes også som muligheder, men Kane skulle foretrække at blive i Premier League.

The Athletic bemærker dog, at det kan blive ganske svært for målmaskinen at slippe væk fra Tottenham, uanset hvor brændende han end skulle ønske det.

Kane har tre år tilbage af en seksårig kontrakt med London-klubben, som sjældent ønsker at sælge deres profiler. Klubboss Daniel Levy er kendt for at kræve vilde beløb for sine stjerner, når andre klubber vil byde på dem.