Han er Tottenhams ubestridte stjerne, men det kan meget snart ændre sig.

Harry Kane har nemlig anmodet ledelsen i London-klubben om at blive denne sommer.

Det skriver Sky Sports.

Den notorisk farlige angriber har gennem en lang årrække banket målene i kassen for Tottenham og er lige nu placeret som den syvende mest scorende spiller i Premier Leagues historie.

Men de mange mål og den personlige succes har ikke kastet nogle trofæer af sig.

Og nu er det blevet nok for den 27-årige engelske landsholdsspiller. Han vil væk fra den klub, han har været på kontrakt hos siden 2004.

Tidligere er et salg blevet afvist blankt af Tottenhams ledelse, men ifølge Sky Sports er der nu for første gang egentlige indikationer på, at en handel kan blive en realitet.

London-klubben ser sig ifølge mediet omkring efter en erstatning på angriberpositionen, og derfor kan den 27-årige megastjerne måske ende med at få sit ønske opfyldt, selvom han har kontrakt frem til sommeren 2024.

Det bliver dog ikke nogen billig fornøjelse for den klub, der vil have fingrene i den knivskarpe angriber.

Harry Kane er noteret for 22 scoringer i Premier League i denne sæson og står dermed øverst på topscorerlisten sammen med Liverpools Mohamed Salah. Foto: NEIL HALL Vis mere Harry Kane er noteret for 22 scoringer i Premier League i denne sæson og står dermed øverst på topscorerlisten sammen med Liverpools Mohamed Salah. Foto: NEIL HALL

The Telegraph skriver, at klubbens bestyrelsesformand, Daniel Levy, der er kendt som en hård hund, når det kommer til forhandlinger, er tilbøjelig til at lytte, hvis et bud på 150 millioner pund svarende til cirka 1,3 milliarder kroner lander på hans bord.

Ifølge Sky Sports har Manchester United, Manchester City og Chelsea alle været i kontakt med Kanes repræsentanter, agentbureauet CK66, og udtrykt deres klare interesse i at få englænderens underskrift. Og det er formentlig også en engelsk klub, der har størst chance for at lande Harry Kane.

Sky Sports skriver således, at superstjernen foretrækker at blive i Premier League.

Med to spillerunder tilbage indtager Tottenham en sjetteplads i Premier League med hele fem point op til top-4, der vil give adgang til Champions League.

Faktisk har klubben end ikke sikret sig en europæisk billet til næste sæson.