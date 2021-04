De fleste mennesker kontrollerer selv egne sociale platforme som Instagram og Twitter, men det er ikke unormalt for store stjerner at have ansatte til den slags.

Manchester City-profilen Phil Foden er eksempelvis en af dem, der har hyret andre til at promovere sit navn via de kanaler, men nu har virksomheden bag ifølge spilleren dummet sig så meget, at han overvejer at fyre den. På baggrund af ét billede.

Foden kunne efter onsdagens Champions League-triumf, hvor City slog sig videre til et møde med PSG i semifinalerne, til stor overraskelse se et billede af sig selv på sin konto, og her var den kommende modstander Kylian Mbappe tagget med et håndslag og ordene:

»Er du klar?«

Phil Foden har siden, ifølge Daily Mail, tolket det opslag som en fornærmelse mod Mbappe, som om franskmanden blot er det næste bytte, der vil blive nedlagt.

Ifølge avisen skulle han også selv have taget kontakt til PSG-angriberen for at undgå misforståelser, ligesom han pillede opslaget ned.

Men den slags har det som bekendt med at blive hængende på nettet.

Phil Foden var i returkampen mod Dortmund igen på pletten, og det gjorde ham til den kun femte engelske spiller til at score i begge kvartfinaleopgør i Champions League. En anden er Peter Crouch, som selv havde glemt alt om den bedrift og fik et helt tv-studie til at grine på grund af sin dårlige hukommelse.