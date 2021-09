Det er ikke altid meget fred, man får som professionel fodboldspiller. Det kan Jack Grealish skrive under på.

For Manchester City-spilleren har følt sig tvunget til at flytte fra sin lejlighed. Det skriver The Sun.

Årsagen er, at mange fodboldfans har fundet ud af, hvor han boede i Manchester, hvilket betød, at de var begyndt at stimle sammen ude foran bygningen.

»Jack boede i en dejlig lejlighed, men for nylig er fans begyndt at samle sig udenfor. Lige nu er det meget uskyldigt, og dem, der har ventet udenfor, er folk, der godt kan lide ham og gerne vil have billeder og autografer,« siger en kilde til det engelske medie.

Flytningen sker også i kølvandet på mange af de voldsomme trusler, Jack Grealishs kæreste, Sasha Attwood, modtog under årets EM.

»Jeg har nok modtaget 200 dødstrusler om dagen. Jeg overdriver ikke. Det var hver dag, og jeg modtager fortsat mange. Det eksploderede under EM. Jeg havde aldrig forestillet mig, at det kunne blive så slemt,« sagde hun i en YouTube-video.

Parret har kendt hinanden siden skoletiden, hvor de dannede par. De gik siden fra hinanden, men i starten af sommeren begyndte de atter at ses. Egentlig forsøgte de at holde det for sig selv, men det lykkedes ikke, og siden fik hun så rigtig mange grimme beskeder.

»Af sikkerhedsmæssige årsager har de nu fundet et nyt sted at bo, og de bor ikke længere i den lejlighed. De håber, at hans adresse forbliver under radaren, så længe han er i Manchester,« siger kilden.

Jack Grealish er ikke den eneste Premier League-spiller, der har måttet flytte for nylig. Det samme gælder for Cristiano Ronaldo, der dels blev forstyrret af får, men også en offentlig sti, der gik direkte forbi hans nye hus.