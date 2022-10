Lyt til artiklen

Den tidligere belgiske landsholdsspiller Radja Nainggolan blev onsdag anholdt på vej hjem fra genoptræning i den belgiske by Antwerpen.

Det skriver det hollandske medie Het Niewsblad.

Ifølge mediet blev den belgiske midtbanespiller anholdt tæt på sit hjem bag rattet i sin bil.

Der er bare ét problem. Han har ikke kørekort.

»Den involverede havde ikke et gyldigt kørekort. Han havde også et køreforbud, som lige var blevet ophævet, men han skulle stadig bestå en køreprøve for at få sit kørekort tilbage. Han bestod ikke køreprøven,« lyder det fra Wouter Bruyns, der er talsmand ved Anterwerpen Politi.

Det er ikke første gang, den 34-årige Royal Antwerpen-spiller er blevet taget i forbindelse med dårlig kørsel.

Faktisk har han været involveret i en række skandaler.

I 2017 mistede Radja Nainggolan retten til at køre bil grundet spirituskørsel. Fire år senere skete det så igen.

Her fik han igen frataget sit kørekort, da han igen blev taget i at sidde bag rattet i et køretøj med spiritus i blodet.

Tidligere har der også været forlydender om, at bad-boyen er storryger. Han har også eksempelvis lagt en video op af sig selv, hvor han drikker.

Den hollandske avis har forsøgt at få en kommentar for den tidligere landsholdsspillers klub, Royal Antwerpen. De har ikke ønsket at kommentere sagen til mediet.

Nainggolan blev løsladt efter afhøringen på politistationen.