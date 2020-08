Han har bombet målene ind efter behag, men nu kan Luis Suárez snart være fortid i FC Barcelona.

Det spanske medie Rac1 beretter, at uruguayaneren ikke er en del af Ronald Koemans planer for den kommende sæson. Han har allerede givet beskeden videre til Suárez.

Klubben vil angiveligt løsrive Suárez fra kontrakten – i stedet for at sælge ham. Suárez har kontrakt med Barcelona til sommeren 2021, så selv om der potentielt kunne være en transfersum at hente, så tyder det altså på, at de vil lade ham gå gratis.

Det næste skridt bliver nu et møde mellem Koeman og Suárez' advokat, hvor de kontraktlige forhold skal diskuteres.

Han bliver næppe en billig mand at slippe af med, da han får i omegnen af 124 millioner kroner årligt i en meget lukrativ kontrakt.

Suárez har spillet i Barcelona siden 2014, hvor han kom til for en sum i omegnen af 500 millioner kroner. I Barcelona har han scoret 198 mål og lavet 109 assists i 283 kampe, men Koeman ser ud til at gå andre veje med henblik på at sætte sit eget præg på truppen.

Andre profiler som Busquets og Alba er muligvis også på vej væk, så der tegner sig en tendens til, at Koeman vil forynge truppen.

Koemans udmelding kommer oven på længere tids rygter, der sender Suárez tilbage til hans gamle klub Ajax. Dengang scorede han 111 mål i 159 kampe.