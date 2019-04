En engelsk udgave af Paris Saint-Germain.

Sådan lyder beskrivelsen af et muligt fremtidsscenarie for en engelsk fodboldklub.

Det er avisen The Telegraph, der fredag beretter om, at PSGs stenrige ejer, Nasser Al-Khelaifi, arbejder med tanken om at skabe en storklub på de britiske øer.

Ifølge aviser er der 'flere rapporter' i Frankrig, der melder, at Qatar Sports Investments, som er investorgruppen bag Paris Saint-Germain, undersøger mulighederne for at købe sig ind i en engelsk klub.

Nasser Al-Khelaifi, præsident i PSG. Foto: FRANCK FIFE

Og de har nogle helt særlige krav.

Det forlyder, at man ønsker at købe sig ind i en klub i den næstbedste, engelske række, The Championship, der i forvejen har en stor fanbase og potentialet til at være med i den bedste række.

Den klub vil man så tilføre midler til at kæmpe med i toppen af Premier League.

Tre klubber skulle angiveligt allerede nu være udpeget som interessante mål for PSG-ejerkredsen: Nottingham Forest, Aston Villa og Queens Park Rangers.

For nuværende vil det ikke være et problem for PSG-ejerne at have ejerskab i to klubber. Men det kan det blive i fremtiden.

Det er ikke tilladt jævnfør UEFAs regler at have ejerskab i to klubber, der spiller med i de europæiske klubturneringer. Så hvis PSG-ejerne har held med at lave en engelsk storklub, skal der altså ske ændringer i ejerskabet.

Det seneste skud på stammen af nyrige, engelske fodboldklubber er Wolverhampton Wanderers, der fik kinesiske ejer i 2016.

Siden da er de blevet transformeret til et hold med flere udenlandske stjerner, og som spiller med i den sjove halvdel af Premier League, selvom de blot rykkede op sidste sommer.