15.473.938.300 danske kroner.

Så mange penge er den svenske Spotify-medstifter Daniel Ek villig til at betale på nuværende tidspunkt for fodboldklubben Arsenal, skriver Sky Sports.

Beløbet kommer, efter fodboldekspert og Arsenal-legenden Thierry Henry mandag aften kunne fortælle, at Daniel Ek netop havde rakt ud til den nuværende ejer, Stan Kroenke.

Ifølge det britiske medie falder buddet officielt inden ugen er omme, og Daniel Ek, der er Arsenal-fan, er meget sikker på, at hans bud vil blive lyttet til af Stan Kroenke.

Thierry Henry er sikker på, at Daniel Ek ikke giver op på sin drøm om at eje Arsenal. Foto: Sebastien ST-JEAN

Thierry Henry kunne yderligere fortælle mandag aften, at Daniel Ek ikke har tænkt sig at give op, uanset om Kroenke fastholder, at klubben ikke er til salg.

»Jeg ved, at rigtig mange mennesker gerne vil høre om den mulige 'takeover'. Det hele er sandt, og han gjorde det ikke bare for omtale, for han har været Arsenal-fan i rigtig lang tid,« fortæller Thierry Henry og fortsætter:

»Han har allerede rakt ud til Kroenke, og han har allerede samlet de nødvendige midler, for at det kan ske.«

Daniel Eks forsøg på at købe Arsenal er ifølge Henry et forsøg på at få den såkaldte Arsenal-identitet tilbage. En identitet, som fansene mangler i deres klub.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Derfor har den svenske milliardær netop allieret sig med legender såsom Thierry Henry, Dennis Bergkamp og Patrick Vieira i håb om at kunne glæde fansene.

I de seneste uger har fansene især været utilfredse med det nuværende ejerskab, da Arsenal valgte at være en del af den famøse Super League.