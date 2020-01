- Man burde selvfølgelig have mulighed for at blive medlem af Spillerforeningen på samme vis som herrerne, siger landsholdsanfører Pernille Harder til Politiken. Hun mener siger også, at professionelle kvinder i udlandet skal have indflydelse på, hvem der repræsenterer os i fagforeningen for danske professionelle fodboldspillere. Henning Bagger/Ritzau Scanpix