Ikke én, men hele to FC København-spillere er i søgelyset hos den spanske storklub Valencia.

Det drejer sig om danske Nicolai Boilesen og slovakiske Denis Vavro.

Det lokale medie Super Deporte skriver onsdag, at Valencia ifølge mediets oplysninger følger FCK-forsvarsduoen.

Valencia, der har danske Daniel Wass i truppen, blev sidste år nummer fire i La Liga og er derfor med i Champions League i denne sæson.

Denis Vavro var med for FCK i søndagens kamp mod AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Denis Vavro var med for FCK i søndagens kamp mod AaB. Foto: Henning Bagger

I den spanske liga går det dog mindre godt i denne sæson, hvor holdet kun er på en beskeden 15.-plads.

B.T. Sport har været i kontakt med Kenny Boilesen, der er far og agent for Nicolai Boilesen, men han har ingen kommentarer til hverken Valencia-rygtet eller til fremtidige transferplaner for forsvarsspilleren.

I sommer sagde Nicolai Boilesen dog:

»Min ambition er uden tvivl at vende tilbage til de større ligaer i Europa. Jeg ved ikke, om det bliver til sommer eller på et senere tidspunkt, men jeg fik min fodbolduddannelse i Ajax og på det danske landshold, og jeg føler, at jeg hører hjemme på det internationale niveau,« lød det fra FCKeren.

Om Nicolai Boilesen skriver Super Deporte, at han med sin fine teknik ville passe godt ind på det spanske hold, hvor han desuden ville kunne dække flere pladser i forsvaret.

22-årige Denis Vavro, der i disse dage er sammen med det slovakiske landshold, bliver fremhævet for sin fysik.

Slovakken har kontrakt med FCK frem til sommeren 2022.

Nicolai Boilesen har kontraktudløb to år tidligere.