Iker Casillas blev ramt af et hjerteanfald til træning og måtte opereres akut, skriver Sport.

Den spanske fodboldmålmand Iker Casillas er blevet akut opereret for et hjerteanfald.

Det skriver den spanske avis Sport samt flere portugisiske medier.

Ifølge mediet blev han under træningen i Porto ramt af hjerteanfaldet, hvorefter han blev bragt til hospitalet.

Han er uden for livsfare, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge radiostationen RTP faldt Casillas om under træningen, men fik hurtigt lægehjælp.

Den 37-årige Casillas var i en årrække en sikker sidste skanse hos Real Madrid.

Han spillede 510 kampe for klubben, inden han i 2015 skiftede til Porto.

Casillas har været med til at vinde Champions League tre gange, og med landsholdet har han været med til at vinde VM samt EM to gange.

Hans klub, Porto, har endnu ikke bekræftet hændelsen.

/ritzau/