Pierre-Emile Højbjerg kan være på vej til Everton.

Danskerens klub Southampton har i hvert fald accepteret et bud på danskeren, der har et år tilbage af sin kontrakt.

Sådan skriver mediet The Telegraph.

Buddet er angiveligt på 25 millioner pund, hvilket svarer til cirka 206 millioner kroner.

Pierre-Emile Højbjerg har tidligere spillet for Bayern München, Augsburg og Schalke 04 som seniorspiller. Nu kan danskeren være på vej til at stifte bekendtskab med en fjerde klub efter fire år i Southampton.

Rygterne har længe svirret omkring Højbjerg, som var anfører i Southampton, men fik frataget sit anførerbind i juni-måned, fordi han ikke vil forlænge sin kontrakt med klubben.

Både Manchester City er blevet meldt interesserede i danskeren, men den varmeste bejler har ifølge de fleste medier været Christian Eriksens tidligere klub Tottenham.

The Telegraph skriver også, at Tottenham stadig er en del af kapløbet om den danske midtbanespiller, men London-klubbens bud har ikke matchet det beløb, som Southampton forventer for at slippe den 24-årige dansker.

Ender handlen med at gå igennem bliver Pierre-Emile Højbjerg historiens dyreste danske spiller. Indtil videre besidder Joachim Andersen den titel, efter Lyon smed cirka 180 millioner kroner efter den danske forsvarsspiller i fjor.

Højbjerg har spillet 134 kampe for Southampton og scoret 5 mål siden 2016.