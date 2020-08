Manchester United ser ud til at være meget tæt at sikre sig sommerens første store transfer.

Hollandske Donny van de Beek fra Ajax skulle således kun være detaljer fra at komme i manager Ole Gunnar Solskjærs hænder.

Sky Sports skriver, at klubberne er enige om en transfersum på cirka 330 millioner kroner, mens de personlige vilkår også er forhandlet på plads. Van de Beek mangler blot at bestå det obligatoriske lægetjek, før han kan præsenteres som ny spiller i den engelske klub.

Ifølge mediet vil lægetjekket foregå i en af de kommende dage, mens han er en del af den hollandske trup, som møder Polen og Italien i Nations League. Donny Van de Beek var heller ikke at finde i truppen, da Ajax testede formen af i en træningskamp mod Frankfurt lørdag.

Donny van de Beek i aktion for Ajax. Foto: Ritzau Scanpix/Lee Smith Foto: LEE SMITH Vis mere Donny van de Beek i aktion for Ajax. Foto: Ritzau Scanpix/Lee Smith Foto: LEE SMITH

Manchester United har fulgt den 23-årige hollænder længe, men har ikke været alene i kampen om hans underskrift. Ronald Koeman, der for nyligt overtog trænerkjobbet i FC Barcelona, har også haft snøren ude efter midtbanespilleren.

Ronald Koeman vil rense ud i Barcelonas trup, og her skulle van de Beek have været udset som arvtageren for Busquets, som angiveligt er på vej ud. Men den spanske storklub må nu spejde langt efter den unge hollænder.

I de to år som Ronald Koeman var landstrænder for Holland, gav han også Donny van de Beek flere landskampe til cv'et.

Fodboldspilleren har i en alder af blot 23 år allerede fået 175 kampe for den hollandske storklub. Her står han også noteret for 41 mål og 34 assist. Han var en nøglefigur i Ajax' Champions League-togt i 2018-19-sæsonen, hvor holdet nåede frem til semifinalen.