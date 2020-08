Manchester United opgiver at hente den engelske stortalent Jadon Sancho denne sommer.

I stedet vil den engelske klub sætte den potentielle gigatransfer på pause i et år og forsøge igen i 2021.

Det skriver Mirror, der videre fortæller, at beslutningen er truffet af flere sammenvævede økonomiske årsager:

Manchester United vil først og fremmest ikke betale prisen på lige knap 900 millioner, som Borussia Dortmund forlanger. Ikke mindst fordi et nærmest beløb tilsvarende skal lægges oven i, når løn og agenthonorarer indregnes.

Manchester United-ledelsen mener alligevel ikke helt, at det kan forsvares at give det 20-årige stortalent en løn på 2,5 millioner kroner om ugen i forhold til den eksisterende lønstruktur.

Altsammen skal ses i lyset af den stadig igangværende coronapandemi.

I Manchester United mener man ifølge Mirror, at beløb i den størrelsesorden er urealistiske i et marked, der vil blive påvirket af virussens hærgen i de kommende år. Både i forhold til lønninger og transferpriser.

Jadon Sancho har ellers længe lignet manager Ole Gunnar Solskjærs førsteprioritet, men førstebump på vejen kom, da det for nylig kom frem, at Borussia Dortmund og spilleren faktisk havde forlænget kontrakten frem til 2023.

»Vi planlægger efter at have Jadon Sancho på vores hold i denne sæson. Det er vores endelige beslutning. Jeg tror, at det besvarer alle spørgsmål,« lød det også for nyligt fra de gulsortes sportsirektør, Michael Zorc.

Desuden har den tyske klub været afvisende i forhold til at justere på den pris, som Manchester United angiveligt i hele forløbet har ment var for høj.

Jadon Sancho har trods sin unge alder allerede imponeret voldsomt for Borussia Dortmund. Foto: SASCHA STEINBACH

Og med mindre der sker forandringer på den front, vil Manchester United nu venter i hvert fald til næste sommer med at forhandled videre - med risiko for at andre europæiske storkluber blander sig.

Ifølge Mirror har Manchester United ellers fået skåret en god luns af lønbudgettet ved at slippe af med Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Ander Herrera og Ashley Young. Det skulle have betydet en lønbesparelse på mere end 1 million pund om ugen - svarende til lige over 430 millioner kroner om året.

Manchester United har endnu ikke handlet ind denne sommer.

Sommerens transfervindue har åbent helt frem til 5. oktober som en følge af, at mange af 2020-21-sæsonerne første kommer i gang i løbet af september.