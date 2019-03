Manchester United-ledelsen har set nok.

Ole Gunnar Solskjær får jobbet som permanent træner for Manchester United.

Det erfarer Daily Mirror, der også har viden om den løn, som nordmanden vil modtage i den nye kontrakt.

Og selv om den midlertidige manager har været ovenud succesrig med 14 sejre, to uafgjorte og et nederlag i sine 17 kampe, får han kun halvdelen af sin forgængers lønsum.

Ole Gunnar Solskjær taler med PSGs Kylian Mbappe efter onsdagens CL-triumf. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT Vis mere Ole Gunnar Solskjær taler med PSGs Kylian Mbappe efter onsdagens CL-triumf. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Ifølge mediet vil Ole Gunnar Solskjær få 7,5 millioner pund om året svarende til 65 millioner kroner.

Jose Mourinho, der blev fyret i december, fik 15 millioner pund, hvilket løber op i 130 millioner kroner.

Daily Mirror skriver, at 'trænerstaben og spillerne ved, at det kun er et spørgsmål om tid', inden den norske træner med fortid som spiller i klubben får det officielle ja.

Det har anfører Ashley Young også tidligere givet udtryk for:

Ole Gunnar Solskjær har fået liv i Manchester United. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Ole Gunnar Solskjær har fået liv i Manchester United. Foto: FRANCK FIFE

»Det er jo ikke os spillere, der skal afgøre det. Men hvorfor skulle han ikke få det?,« har Ashley Young sagt.

Og efter onsdagens store Champions League-triumf mod PSG har en stribe af Manchester United-notabiliteter også udtrykt sig om, at nordmanden burde få jobbet.

Da Ole Gunnar Solskjær afløste Jose Mourinho i december, havde han netop forlænget sin kontrakt med norske Molde.

Men det burde ikke længere være et problem. For Molde-aftalen eksisterer ikke længere.

Ole's delivered some positive team news in his press conference! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) March 8, 2019

»Man kan ikke have to kontrakter som manager, så den kontrakt (med Molde, red.) er blevet ophævet. Jeg er på kontrakt med Manchester United til udgangen af juni,« har Ole Gunnar Solskjær slået fast på et pressemøde fredag.

Uden at sige noget om en eventuel permanent aftale lød det også her:

»Jeg elsker at træne de her drenge. Jeg elsker at arbejde her, og som jeg har sagt mange gange, så gør jeg bare det bedste, jeg kan hver dag.«

Ved fredagens pressemøde kunne han også afsløre, at der var godt nyt fra skadesbriksen.

Til weekendens store Premier League-kamp mod Arsenal er Anthony Martial igen klar. Det samme er Eric Bailly, der fik et hårdt slag mod PSG. Også Nemanja Matic og Ander Herrera vil sandsynligvis komme i spil.