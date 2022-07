Lyt til artiklen

Sønderjyske kan meget vel komme på danske hænder igen inden længe.

Det skyldes, at den nuværende ejer, Robert Platek, vil af med klubben, som han har været ejer af i siden september 2020.

Det skriver den tyske avis Der Nordschleswiger.

Den amerikanske rigmand har ifølge mediet fået nok, og vil træde af som ejer i løbet af de kommende dage.

Robert Platek (i midten) på tilskuerpladsen til en kamp mellem Spezia Calcio og Torino FC i maj 2021. Foto: SIMONE ARVEDA Vis mere Robert Platek (i midten) på tilskuerpladsen til en kamp mellem Spezia Calcio og Torino FC i maj 2021. Foto: SIMONE ARVEDA

Det sker til trods for, at han afviste rygtet på det kraftigste i slutningen af maj, hvor der også florerede rygter om et salg.

Det vides ikke, hvordan den nye ejerstruktur vil se ud, men alt tyder på, at Sønderjyske igen ligger i danske hænder.

Det er da heller ikke gået som håbet for Platek, siden han købte klubben for knap to år siden.

I forrige sæson rykkede Sønderjyske ud af Superligaen, og det blev altså dråben, der fik bægeret til at flyde over for Platek.

SønderjyskE-spillerne må forberede sig på et salg af klubben inden længe. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere SønderjyskE-spillerne må forberede sig på et salg af klubben inden længe. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Bedre går det dog for Plateks to andre fodboldklubber.

Spezia Calcio formåede at blive i den bedste italienske liga – Serie A, mens Casa Pia rykkede op i den bedste portugisiske liga – Primeira Liga.

Værre gik det for Sønderjyske, der som bekendt rykkede ned, men trods to sejre i to kampe i 1. division, er det altså ikke godt nok for Robert Platek, som inden længe kan være fortid i klubben.

Avisen har forsøgt at komme i kontakt med administrerende direktør i klubben, Søren Davidsen, der ikke vil kommentere sagen.