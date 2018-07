Nicki Bille kan være på vej til Lyngby i 1. division.

Sent onsdag aften florerede der på Twitter billeder af angriberen og Lyngbys cheftræner, Mark Strudal, fra Kastrup Lufthavn, og nu efterfølgende skrev TV3 Sport, at angriberen kun er et lægetjek fra at spille for de kongeblå.

Mark strudal og Niki Bille i Kastrup lufthavn. Skal han være Lyngbys angrebs es i første division. #lyngby #transferdk #førstedivision pic.twitter.com/opPiNeh06C — Thomsen (@torp_hansen) 25. juli 2018

Nicki Bille er netop blevet løsladt fra fængslet og forladt af kæresten, efter han blev dømt for vold, da han tog kvælertag på en dansk kvinde foran en bar i fyrstedømmet Monaco. Tidligere den aften var han blevet anholdt at politiet for at være i besiddelse af kokain.

På hans telefon blev der desuden fundet billeder af blandt andet sexscener samt en videooptagelse af et blowjob på en boulevard i Monaco, hvilket anklageren i retten kaldte "upassende".

Nicki Bille er ude af fængsel og set med Mark Strudal. Foto: Claus Fisker Vis mere Nicki Bille er ude af fængsel og set med Mark Strudal. Foto: Claus Fisker

På fodboldbanen har Nicki Bille senest spillet i dansk fodbold i 2015, hvor det blot blev til en halvsæson i Esbjerg, inden han igen drog til udlandet og først optrådte i polsk og siden græsk fodbold.

Mark Strudal var angrebstræner i FC Nordsjælland, da Nicki Bille med en vis succes var i Farum-klubben fra 2008-2010, og nu tyder alt på, at det gentager samarbejdet.