Der indføres flere test og krav, når Superligaen begynder igen i starten af februar, skriver Tipsbladet.

Når Superligaen sparkes i gang igen om en uge, bliver det med nye og strengere coronatiltag. Det skriver tipsbladet.dk tirsdag.

Fremover skal spillerne blandt andet testes tre gange ugentligt mod de nuværende to, lyder et af kravene fra Divisionsforeningen, som ifølge Tipsbladet orienterede klubberne mandag.

Mediet er kommet i besiddelse af materiale, der er sendt ud til alle klubber i de to bedste fodboldrækker i Danmark.

To gange om ugen skal spillerne pcr-testes som hidtil, og derudover - som noget nyt - skal de igennem en hurtigtest på kampdage.

Det skriver Tipsbladet, som har talt med Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, der forklarer, at man skal se på, om det teknisk kan lade sig gøre med en hurtigtest på kampdage.

Det er planen, at det skal gøres, så hjemmeholdet testes ved ankomst i klubben før forberedelserne til kampen, mens udeholdet testes før busafgang til stadion.

- Derudover er klubberne blevet mindet om at håndhæve afstandskravet på to meter i alle aktiviteter uden for banen, ligesom taktik-, spiller- og trænermøder skal foregå online, hvis det er muligt.

- Ydermere er der "meget skærpet opmærksomhed" på fysisk kontakt på banen. Det betyder i praksis, at spillerne skal undgå kontakt som highfives og kram i forbindelse med en scoring, skriver tipsbladet.dk.

Superligaens forårssæson indledes tirsdag 2. februar, når Randers FC tager imod AC Horsens, mens AGF senere tirsdag gæster Vejle.

/ritzau/