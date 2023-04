Lyt til artiklen

Det er ikke uden grund, man kalder Bayern München for FC Hollywood.

Der er altid gang i den. Og det var der så sandelig også tirsdag aften, da man tabte 0-3 til Manchester City i Champions League i en regulær nedsmeltning.

Helt amok gik det ifølge Bild i omklædningsrummet efter kampen. Her røg profilerne Leroy Sané og Sadio Mané i flæsket på hinanden.

De to havde skændtes på banen omkring en aflevering, hvor Sané raste over Manés ageren.

Det tog den tidligere Liverpool-stjerne meget nært. Og i omklædningsrummet endte det med, at han overfaldt Sané, slog ham og gav ham en blodig læbe. Øjenvidner fortæller, at holdkammerater måtte skille de to fra hinanden.

Bayern har ikke kommenteret på episoden, men da flyet landede hjemme i München, blev Mané med holdbussen, mens Sané blev transporteret på egen hånd.

Det er ikke den første gang, at den tyske storklub stjæler overskrifterne de seneste uger.

Det skabte chokbølger, da man valgte at fyre træner Julian Nagelsmann og i stedet ansætte den tidligere Chelsesa-træner Thomas Tüchel, der har fået en noget svær start i sit nye job.