De seneste uger er der blevet berettet om, at en unavngiven Premier League-klub havde budt på Pione Sisto.

Men nu er der langt om længe kommet et navn på den engelske klub, som gerne ville have fingrene i den danske landsholdsspiller.

Oprykkerholdet Aston Villa er ifølge Marca klubben, der havde sendt et tilbud afsted til Celta Vigo for at erhverve sig danskeren, men ifølge mediet takkede danskeren selv nej tak til skiftet, på trods af at de to klubber var enige.

Der var, stadig ifølge Marca, tale om en overgangssum på cirka 75 millioner kroner og en årsløn i omegnen af 7,5 millioner kroner til danskeren. Men det var ikke nok til at overtale Sisto, der takkede nej til tilbuddet i sidste uge.

Kommer Pione Sisto til at spille for Celta Vigo den kommende sæson? Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Kommer Pione Sisto til at spille for Celta Vigo den kommende sæson? Foto: GABRIEL BOUYS

Ifølge mediet ville det udgøre en markant lønfremgang for Pione Sisto i forhold til hans nuværende løn i den nordspanske klub. Men Celta Vigo giver ikke op.

Klubben vil nemlig gerne af med danskeren, der efter en succesfuld sæson i 17/18 havde det noget sværere i den forgangne sæson, hvor hans pladser i startopstillingen var sparsomme. Blot 833 minutter i La Liga blev det til.

Derfor ved danskeren formentlig også godt, at han i udgangspunktet ikke kommer til at spille en hovedrolle i Celta Vigo den kommende sæson, hvis han vælger at blive i klubben.

Efter sigende skulle den spanske kantspiller Nolito være på vej til Celta Vigo, hvilket også kan være et vink med en vognstang til danskeren om, at man ikke regner med ham den kommende sæson.