Ifølge det spanske sportsmedie AS er Pione Sisto rejst til Danmark uden at informere Celta Vigo inden.

Den danske fodboldspiller Pione Sisto er rejst til Danmark uden at have fået lov af sin spanske klub, Celta Vigo.

Det skriver den spanske sportsavis AS, efter at radiostationen Cope Vigo i første omgang bragte historien.

AS skriver, at danskeren har forladt byen Vigo efter at have været i karantæne i 14 dage i forbindelse med hele situationen i landet med coronavirus.

AS skriver videre, at Pione Sisto først gav klubben besked, efter at han havde forladt Vigo og var på vej til Danmark.

Mediet beretter videre, at sagen vil blive behandlet internt i Celta Vigo, og at den i sidste ende kan resultere i en bøde til danskeren.

Ifølge AS er den øvrige Celta-trup fortsat i karantæne, og spillerne befinder sig i deres hjem.

Spanien er hårdt ramt af coronavirus.

Ifølge en opgørelse fredag fra Johns Hopkins University, som hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde, så er der i landet i alt registreret 4858 døde med forbindelse til coronavirus.

Pione Sisto gjorde sig senest upopulær i klubben i slutningen af januar, da han ikke lagde skjul på sin utilfredshed i forbindelse med en udskiftning i et opgør i Primera Division.

Det affødte kritik fra Celta-træner Óscar Garcia, og ifølge avisen Faro de Vigo blev enden på det hele, at den 24-årige dansker skulle betale en middag til sine holdkammerater.

Den spanske række ligger i øjeblikket stille som følge af coronavirus.

Pione Sisto var senest i kamp for Celta Vigo 7. marts. Han er noteret for to ligamål i denne sæson.

/ritzau/