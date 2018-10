Endnu et nederlag til Real Madrid har skabt usikkerhed om Julen Lopeteguis fremtid i klubben.

Fire nederlag og et mål i fem kampe er ikke noget man normalt tolererer i en klub af Real Madrids størrelse. Derfor har lørdagens overraskende 1-2 resultat hjemme mod Levante skabt alvorlig tvivl om træner Julen Lopeteguis fremtid på posten.

Men den spanske radiokanal Cadena SER mener at vide, at præsident Florentino Perez har fredet sin træner. Indtil videre.

Lopetegui holdt et kvarter langt møde med Perez umiddelbart efter lørdagens kamp. Og den tidligere spanske landstræner skulle efter sigende stadig sidde på Los Blancos’ bænk når de møder Viktoria Plzen i Champions League på tirsdag.

Florentino Perez er angiveligt klar til at vinkel farvel til Lopetegui. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Florentino Perez er angiveligt klar til at vinkel farvel til Lopetegui. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Holdets kaptajn, Sergio Ramos, har samtidig udtrykt sin støtte til Lopetegui.

»Jeg siger altid, at trænerskiftene ikke er til nogens fordel. Det er lidt forhastet. Det gælder om at bevare roen,« udtalte han ifølge AS.

Efter tirsdagens Champions League-kamp er næste opgave for Real Madrid intet mindre end den traditionsrige El Clasico mod FC Barcelona. Den udspiller sig på Camp Nou d. 28. oktober.

