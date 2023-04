Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden bruddet mellem sangerinden Shakira og fodboldspilleren Gerard Piqué i juni sidste år har det ene drama afløst det andet.

Voldsomme tilsvininger har været en del af ingredienserne i den storomtalte skilsmisse, men nu kan der tilføjes endnu et kapitel til den spektakulære sag.

Den verdenskendte sangerinde er nemlig blevet smidt ud af parrets fælles hus i Esplugues ved Barcelona.

Det skriver det spanske medie Marca.

Dette syn genser man nok ikke foreløbig. Foto: BRYAN R. SMITH Vis mere Dette syn genser man nok ikke foreløbig. Foto: BRYAN R. SMITH

Derfor rejste sangerinden søndag sammen med sine to børn samt sin bror Tonino Mebarak til Miami i Florida, hvor der venter et nyt liv.

Nyheden dumpede ind ad brevsprækken for Shakira, da hun åbnede sin post 13. marts i år.

Her fremgik det, at den 46-årige colombianer senest skal være ude af huset 30. april. Brevet var underskrevet af Gerard Piqués far, Joan.

Han administrerer virksomheden BCN TWO&TWO SL – selskabet, hvis navn huset står i.

Hvis ikke Shakira har forladt huset inden 30. april, skal hun betale en stor erstatning.

Gerard Piqué og Shakira nåede at danne par i 11 år. Det sluttede angivelig grundet den tidligere fodboldspillers utroskab.

Det kan du læse mere om her.