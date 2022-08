Lyt til artiklen

Thomas Delaney kan måske se frem til dansk selskab i det solrige Spanien.

Avisen Diario de Sevilla melder nemlig om en intens interesse fra Sevilla i danske Kasper Dolberg, der til daglig spiller for franske Nice.

Den danske angriber har ikke været i aktion for sin klub i denne sæson grundet en drilsk skulderskade, og samtidig har han kæmpet for at være en klar starter i det sydfranske.

Det har fået Sevilla til at se sit snit for at lokke Dolberg til Andalusien, selvom danskeren ikke er første navn på blokken.

Ifølge avisen ønsker klubben at skrive under med angriberen Umar Sadiq fra Almeria. Nigerianeren er klart førstevalget, men der er opstået et problem.

Det handler om penge. For Sevilla-klubben har indtil videre ikke kunnet fået forhandle prisen ned, og derfor er Kasper Dolberg pludselig kommet ind i billedet.

Og selvom han ikke er Sevillas førsteprioritet som ny rekrut oppe i angrebet, er interessen seriøs, og den ellers så kølige angriber er brandvarm i Spanien.

Selvom det er en skade, der har holdt Kasper Dolberg ude hidtil i denne sæson, er det ikke givet, at silkeborgenseren havde fået minutter i det franske angreb.

Den 24-årige spiller slider i det, og det har gjort, at han er blevet tilbudt til klubber rundt omkring i Europa. Det er her, Sevilla begyndte at slikke sig om munden, som var der en sortfodsskinke på vej.

Umiddelbart kan Sevilla være både interesseret i en aftale og en transfer her og nu.

Kasper Dolberg kom til Nice i 2019, hvor han har scoret 24 mål i 85 kampe.