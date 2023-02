Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

OGC Nice, med Kasper Schmeichel i truppen, har besluttet sig for at indgive en klage, fordi en pornofilm blev optaget på Allianz Riviera i Nice.

Franske RMC Sport beretter om, at Nice-ledelsen har indgivet klagen til myndighederne for at forsøge at belyse, hvad der er sket. Det samme har Nice Eco Stadium, der er virksomheden, som driver Allianz Riviera, da stadionet bliver forbundet med pornografisk indhold.

Pornofilmen skulle ifølge det franske medie være optaget på toiletterne på stadion.

I videoen optræder en person blandt andet i en Nice-trøje, som du kan se herunder.

On a mit 30M sur Moffi alors qu’on avait ce type dans notre stade #OGCNice pic.twitter.com/W8rGz02UZn — Nico(@naninho06) February 13, 2023

Ifølge RMC Sport skulle pornofilmen være optaget ulovligt under kampen i den franske Ligue 1 mellem hjemmeholdet Nice og Lille 29. januar.

Sagen kommer frem på et tidspunkt, hvor det går godt i klubben ved den franske riviera.

Kasper Schmeichel og Nice fik ellers en svær start på sæsonen og fyrede manageren i januar.

Nu har klubben fået vendt nedturen. Kasper Schmeichel er nu en af Nice' bedste og bærende spillere, og det er blevet til fire sejre på stribe i ligaen.

Det har medført, at klubben er gået fra en plads i den nedre halvdel til en syvendeplads i Ligue 1.