Det ligner unægteligt, at den danske landsholdsanfører Kasper Schmeichel har spillet sin sidste kamp for Leicester City.

I hvert fald hvis man skal tro den store franske sportsavis L'Equipe, der tirsdag melder, at Kasper Schmeichel har sagt ja til at skife til et skifte til Nice.

Selvom den danske landsholdskeeper er på kontrakt til 2023 med Leicester, hvor han har spillet siden 2011 og både vundet det engelske mesterskab og FA-Cuppen, kan han til sommer skrive under på en kontrakt med et ikke-engelsk hold, melder det franske medie.

Det eneste, der lige nu står i vejen for et skifte er, at Leicester endnu ikke har fundet en afløser for 35-årige Schmeichel.

Foto: Ulrik Pedersen Vis mere Foto: Ulrik Pedersen

Hvis klubskiftet går igennem, er der ved at opstå en danskerklub i det sydfranske.

Landsholdsangriberen Kasper Dolberg slår nemlig til dagligt sine folder i Nice.

L'Equipe melder, at de tidligere på sommeren prøve at hente Borussia Mönchengladbach-keeperen Yann Sommer til klubben, men at den handel gik i vasken.

I stedet er valget faldet på den rutinerede Schmeichel, som den sydfranske klub altså er meget tæt på at kunne kalde deres nye førstemålmand.