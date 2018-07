Først var det en kamp mellem Kasper Schmeichel og Petr Cech. Nu har en helt tredje fyr overhalet dem som Chelseas førstevalg til en afløser for Thibaut Courtois.

Igen er det anerkendte Sky Sports, der har fokus på den store målmandskabale, og mediet mener at vide, at Schmeichel og Cech og også det tredje emne Jack Butland er blevet overhalet af den engelske VM-helt Jordan Pickford, der havde en stor andel i, at England kom til semifinalen i Rusland.

Jordan Pickford er Chelseas førsteprioritet til at afløse Courtois, skriver Sky Sports. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Jordan Pickford er Chelseas førsteprioritet til at afløse Courtois, skriver Sky Sports. Foto: DYLAN MARTINEZ

Jordan Pickford spiller i Everton, og det kan være en særdeles svær handel at lande for Chelsea, selv om London-klubben kommer til at lande et gigantbeløb på Thibaut Courtois, når og hvis den belgiske keeper tager til Real Madrid.

Everton betalte i sommer en kvart milliard til Sunderland for at hente 24-årige Pickford til klubben, og han blev årets spiller i både klubben og hos fansene. Chelsea har dog endnu ikke afgivet et bud på Pickford, så døren er ikke helt lukket for et stort skifte for Schmeichel.

Kasper Schmeichel synes ikke at komme til Chelsea alligevel. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Kasper Schmeichel synes ikke at komme til Chelsea alligevel. Foto: JASON CAIRNDUFF

Men der sker nok noget på Chelseas målmandspost snart, da Courtois kun har et år tilbage af sin kontrakt og ønsker at komme til Spanien.