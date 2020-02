Paris Saint-Germain vil ikke sælge ham. Nogensinde.

Men det får ikke Real Madrid til at trække følehornene til sig, når det gælder deres kærlighed til den franske stjernespiller Kylian Mbappé. Det fortæller det spanske medie AS.

Kongeklubben fra den spanske hovedstad er nemlig vant til at få sin vilje, når det gælder handler af fodboldverdenens største stjerner. Se bare på Eden Hazard, Cristiano Ronaldo, Thibaut Courtois og Gareth Bale.

AS siger, at Real Madrids præsident, Florentino Pérez, har stykket en helt særlig plan sammen alene med det formål at få præsentere Mbappé i en Real Madrid-trøje allerede i sommeren 2021.

Planen går i al sin enkelthed ud på at få skabt en indirekte kontakt til Mbappé ved at have gode forbindelser i den 21-årige franskmands inderkreds. Hvis det lykkes, skal den overtale Mbappé til ikke at forlænge sin kontrakt med Paris Saint-Germain, der udløber ved udgangen af juni 2022.

Hvis det lykkes Real Madrid at påvirke Mbappé til ikke at forlænge sin kontrakt, vurderer AS, at franskmanden i sommeren 2021 vil kunne erhverves for et beløb i mellem 1-1,5 milliarder kroner, hvilket Real Madrid vil være villige til at betale.

Mbappé har tidligere været ude og flirte med tankerne om et skifte ved at sige:

»Jeg er glad i Paris - men jeg vil muligvis være lige så glad ved at være en del af et andet projekt.«

Kylian Mbappé og Neymar. Foto: MARTIN BUREAU Vis mere Kylian Mbappé og Neymar. Foto: MARTIN BUREAU

Mbappé har desuden ifølge flere udenlandske medier afvist Paris Saint-Germains tilnærmelser om en forlængelse af kontrakten. Det skulle han have gjort så sent som i december.

AS fortæller desuden, at den fremlagte fremgangsmåde for at få Mbappé til Real Madrid var den samme, som klubben praktiserede, da det lykkedes Real Madrid at lokke Chelseas Eden Hazard til den spanske hovedstad i sommerens transfervindue.

Dengang havde Hazard ligeledes et år tilbage af sin kontrakt med Chelsea, hvorfor prisen faldt drastisk i forhold til de voldsomme priser, de store stjerner sælges for på transfermarkedet.

Det vides ikke, hvilke spillere i Mbappés inderkreds Real Madrid vil bruge i bestræbelserne på at påvirke Mbappé. Real Madrid har dog et par franske landsholdsspillere i truppen i form af Raphael Varane, Ferland Mendy og Karim Benzema.