Det er stadig uvist, hvor Christian Eriksen skal spille i den kommende sæson.

Umiddelbart ser det ikke ud til at blive Tottenham, hvor den 27-årige dansker jævnligt er bænket, da han nægter at underskrive en ny kontrakt.

Men ifølge mediet The Daily Mail, som selv citerer flere medier, kan Real Madrid stadig være en mulig destination for Eriksen efter en flirten i sommerens transfervindue.

Det kræver bare, at Real Madrid følger en plan, der ikke kun afhænger af klubben selv.

Christian Eriksen i aktion i nederlaget mod Chelsea. Foto: EDDIE KEOGH

Som det ser ud nu, bliver den madrilenske kongeklub nødt til at tømme lidt ud i kassen for at indordne sig Financial Fair Plays regler (FFP) og have råd til den danske midtbanekreatør.

Det skulle ske ved at sende Isco en tur til London, nærmere bestemt Chelsea.

Ifølge mediet har Chelsea fået tilbudt Isco for cirka 44 millioner pund (cirka 384 millioner kroner) til januar, og det skifte skulle angiveligt bane fynboens vej til den spanske hovedstad.

Isco er en del af Real Madrids overskudslager sammen med spillere som Gareth Bale og James Rodriguez. Tre spillere med en høj markedsværdi og høje lønninger, hvis salg klart ville forbedre Real Madrid-finanserne.

José Mourinho har angiveligt forsøgt at overtale Christian Eriksen til at forlænge sin kontrakt i Tottenham. Foto: JOHN SIBLEY

Ifølge The Mirror er Real Madrid favorit til at tage imod Christian Eriksen.

Danskeren har kontraktudløb med Tottenham sidst i juni, og det betyder, at danskeren fra årsskiftet frit kan forhandle med en anden klub med henblik på et gratis skifte til sommer.

Vil en klub allerede erhverve sig danskeren i vinterens transfervindue, skal der betales en overgangssum.

Men denne burde ikke være så høj, da det er i Tottenhams interesse at få penge for et Eriksen-salg til januar i stedet for at lade ham forlade klubben gratis om et halvt år, hvis han alligevel tilbringer størstedelen af sin tid på bænken.