Christian Eriksen er efter flere måneder med transferspekulationer ny Inter-spiller, men det kunne være endt helt, helt anderledes for danskeren.

Den danske midtbanekreatør var nemlig ekstremt tæt på at ende i Real Madrid langt tidligere i hele forløbet.

Det afslører det spanske medie Marca.

Repræsentanter fra både Real Madrid og Tottenham havde haft flere møder siden sommeren 2018, hvor det dengang var Eriksens høje prisskilt på cirka 750 millioner danske kroner, der afskrækkede den spanske storklub fra at byde på den danske landsholdsspiller.

Christian Eriksen præsenteret i Milano. Foto: Inters hjemmeside Vis mere Christian Eriksen præsenteret i Milano. Foto: Inters hjemmeside

Tiden gik, og Christian Eriksens kontrakt var på vej til at rende ud. Derfor fik Real Madrid igen øjnene op for danskeren, og storklubben så nu deres snit til at gøre en god handel, hvis de kunne lande en aftale med danskerens daværende klub, Tottenham.

En aftale mellem de to parter var på det tidspunkt ikke umulig, men der var bare ét problem: Zinedine Zidane.

Efter fyringen af Santiago Solari i foråret 2019 var den tidligere Real Madrid-legende tilbage i den spanske storklub i rollen som manager, og han var ikke interesseret i at hente danskeren til klubben. Franskmanden nedlagde faktisk veto mod købet af Christian Eriksen, da han kun var interesseret i Paul Pogba.

Imens ventede den 27-årige dansker hele sommeren sidste år - og det meste af efteråret - på et opkald fra Madrid-klubben, men det kom aldrig, og derfor måtte han i stedet se sig om efter andre muligheder, og her kom Inter ind i billedet.

Christian Eriksen har valgt trøjenummer 24. Vis mere Christian Eriksen har valgt trøjenummer 24.

Christian Eriksen blev tirsdag præsenteret på en kontrakt i den italienske storklub, der løber frem til 30. juni 2024, efter at have gennemført to lægetjek og hilst på cirka 100 fremmødte Inter-fans, som gjorde det ganske sikkert, at Christian Eriksen kunne kalde sig Inter-spiller.

Ifølge flere internationale medier ligger transfersummen på cirka 150 millioner danske kroner, og Eriksen bliver én af de bedst betalte spillere i den italienske Serie A.

Den anerkendte transferjournalist Matteo Barzaghi siger til B.T., at Christian Eriksen kommer til at tjene 10 millioner euro om året.

Carlo Angioni, der skriver for den store italienske sportsavis La Gazzetta dello Sport, peger ligedeles på, at det kun er Cristiano Ronaldo, der er et større navn end Christian Eriksen i den italienske liga.