Lige omkring 200 millioner kroner.

Det er beløbet, som Jose Mourinho skal have i tilfælde af en fyring i Manchester United.

Det er den normalt Manchester United-velinformerede journalist Duncan Castles, der har skrevet historien hos Daily Record.

Så det kan altså blive en dyr omgang for den engelske klub at skille sig af med manageren, der i øjeblikket ikke helt har resultaterne med sig.

Oplysningerne om det store belød går meget godt i tråd med, hvad Jose Mourinho selv sagde tidligere på året, da fyringshistorierne var begyndt at rulle i engelske medier.

»Medierne siger, at mit job er i fare, men det tror jeg ikke. Har I nogen anelse om, hvor mange penge, de skal give mig, hvis de sender mig bort?« spurgte Manchester United-manageren i september.

Med weekendens nederlag til Liverpool er der hele 19 point op til førstepladsen i Premier League (også Liverpool) og 11 point op til den fjerdeplads, der giver Champions League-kvalifikation.

Men heri ligger så også den 'positive' nyhed for Manchester United-bestyrelse.

For lykkes det ikke for Jose Mourinho at kvalificere holdet til Champions League, falder kompensationskravet med 25 procent, altså til 150 millioner kroner.

Begge Jose Mourinhos forgængere i Manchester United, David Moyes og Louis van Gaal, blev fyret på grund af svigtende resultater.

