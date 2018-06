Andreas Poulsen indbringer i første omgang FCM 35 millioner. Alt i alt bliver han den dyreste teenager solgt fra dansk fodbold til udlandet.

FC Midtjylland har solgt 18-årige Andreas Poulsen til tyske Borussia Mönchengladbach. TV MIDTVEST erfarer, at tyskerne her og nu betaler 35 millioner for den unge FCM-spiller.

Derudover kan den samlede indtægt til FC Midtjylland blive på omkring 50 millioner, afhængigt af hvor mange kampe den unge midtjyde opnår i løbet af de fem år, kontrakten gælder.

»Det er en kæmpe dag. Det er noget, jeg har set frem til hver eneste dag. Nu er det endelig lykkedes, så jeg er bare sindssygt glad og sindssygt stolt over, at det her kunne lade sig gøre,« siger Poulsen på en telefon fra Tyskland til TV MIDTVEST.

FCM kalder selv salget for ”et rekordsalg”, der gør Andreas Poulsen til den dyreste danske fodboldteenager i historien.

»Det er ét af de fedeste skridt, man kan tage som fodboldspiller at blive solgt til udlandet. Det er et kæmpe skridt og en kæmpe klub,« uddyber Andreas Poulsen over for TV MIDTVEST.

»Man har godt fornemmelsen af, at det er lidt større, end jeg har været vant til.«

Andreas Poulsen, der stammer fra Ikast, nåede dermed kun 13 officielle kampe for FC Midtjyllands bedste mandskab i denne omgang.