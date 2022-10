Lyt til artiklen

Cristiano Ronaldo er angiveligt vred på Manchester United-manager Erik ten Hag og stiller spørgsmålstegn ved hans stædige metoder i Manchester United.

Rygterne gik på i sommer, at den portugisiske superstjerne ønskede at forlade Old Trafford i løbet af sommeren, efter det ikke lykkedes United at kvalificere sig til Champions League i sidste sæson.

Ronaldo blev dog i United, men fik en svær starten på sæsonen, da han missede det meste af preseason på grund af familiære årsager. Generelt har det bare været en frustrerende start på sæsonen for Ronaldo, hvor han kun har scoret ét mål i 11 kampe i alle turneringer og for det meste blevet brugt som indskifter.

Normalt pålidelige The Times beskriver nu, hvordan Ronaldos er i strid med ten Hag, som han betragter som 'stædig' og 'unødvendig vedholdende' med den fodboldstil, han implementerede i sin tid i Ajax.

Mediet skriver, at Ronaldo har klaget over kvaliteten af ten Hags træning. The Times beskriver også, hvordan skulle være rasende, efter at ten Hag hævdede, at han ikke sendte Ronaldo på banen under sidste weekends Manchester-derby af respekt for ham og hans karriere.

»Det var af respekt for hans imponerende karriere,« sagde Erik ten Hag på pressemødet efter 6-3-nederlaget til Manchester City søndag.

Cristiano Ronaldo fik lov til at få en sjælden startplads i Europa League-opgøret mod Omonia fra Cypern. Et opgør, som United vandt med 3-2, hvor Ronaldo ikke imponerede og heller ikke kom på måltavlen.

Derfor bliver det spændende at se, hvad Erik ten Hags planer er for Ronaldo i udekampen mod Everton søndag.