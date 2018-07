Cristiano Ronaldo kan endelig koncentrere sig hundrede procent om fodbolden igen, for hans skattesag er nu afsluttet.

Spanien er nu et lukket kapitel i Cristiano Ronaldos liv, for skattesagen der har kørt mod ham, er angiveligt blevet lukket nu.



Portugiseren har betalt de penge, han skyldte det spanske skattevæsen, og han har tilmed betalt en kæmpe bøde. Det skriver det spanske medie Cadena Cope.



Det samlet beløb løber op omkring 140 millioner, når man medregner bøder og renter.

Cristiano Ronaldo blev officielt præsenteret i Juventus den 16.juli. Foto: ISABELLA BONOTTO



Ronaldo skal dog ikke frygte at komme i fængsel, for da det er hans første gang som skattesvindler i Spanien, undgår han at komme ind og sidde.



Med den afsluttede skattesag kan Ronaldo nu koncentrere sig hundrede procent om fodbold og Juventus. Portugiseren skiftede tidligere på sommeren til den italienske storklub, hvor han har underskrevet en tre-årig kontrakt.

Artiklen er leveret af ronaldo.com.