Syv måneder.

Så lang tid nåede den brasilianske legende Romario at danne par med influenceren Marcelle Ceolin.

For nu er det angivelig slut mellem den 56-årige tidligere fodboldspiller og den 25 år yngre kvinde, skriver Extra.

Ifølge mediets oplysninger er Marcelle Ceolin flyttet ud af parrets hus, og de to følger heller ikke længere hinanden på de sociale medier.

Derudover har de begge slettet de billeder, de har delt af og med hinanden.

Parret fandt sammen i starten af 2022, og de bekræftede, at de var kærester, i midten af februar under en rapfestival, hvor de poserede sammen.

Efterfølgende har de delt flittigt ud af deres romance på de sociale medier. Det skete blandt andet tilbage i februar, da de var på ferie sammen, og dengang lød det også, at Marcelle Ceolin havde mødt nogle af Romarios børn.

Den tidligere fodboldspiller, der har en fortid i klubber som PSV Eindhoven, Barcelona, Vasco da Gama og Fluminense, har i alt seks børn med fire forskellige kvinder, og han har været gift tre gange.

Romario (i midten) var med til at vinde VM i 1994 med Brasilien. Foto: DANIEL GARCIA Vis mere Romario (i midten) var med til at vinde VM i 1994 med Brasilien. Foto: DANIEL GARCIA

I sin karriere spillede han også i mange år på Brasiliens landshold, han var med til at vinde VM i 1994, og samme år blev han kåret til 'Årets Fodboldspiller'.

Tilbage i februar gjorde Romario, der i dag er politiker i sit hjemland, sig desuden bemærket, da han i et skriv for The Players Tribune fortalte, hvordan han gjorde brug af helt særlige metoder i sin karriere – blandt andet sex.

»Sex har altid været virkelig godt for mig. Nogle gange blev jeg hjemme på kampdage, selvom resten af holdet var af sted. Hvis jeg så vågnede op og var liderlig, ville jeg have sex med min kone og tage til kamp. På banen fik det mig til at føle mig mere rolig og lettere,« lød det.

Ifølge brasilianeren selv scorede han over 1.000 mål – og han tog da heller aldrig stoffer, drak eller røg under sine mange byture i løbet af karrieren.