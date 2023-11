Den danske IFK Norrköping-træner, Glen Riddersholm, ser ud til at miste sit job meget snart.

For den svenske fodboldklubs ledelse skulle angiveligt have besluttet at fyre danskeren efter sæsonens sidste spillerunde, der afvikles i den kommende weekend.

Det skriver Expressen.

Ifølge mediet har klubledelsen netop besluttet at droppe samarbejdet med Riddersholm – uanset resultatet af weekendens kamp mod Sirius.

Expressen skriver videre, at den forestående fyring skyldes de svingende resultater, som IFK Norrköping har leveret i dette efterår.

En øjeblikkelig 8.-plads i tabellen er tilsyneladende ikke nok for den svenske fodboldklub, og derfor ser det nu i stedet ud til at få konsekvenser for Glen Riddersholm.

Også selv om klubben stadig har sjettepladsen inden for rækkevidde.

Den danske træner tog i august 2022 over i den svenske traditionsklub. Her blev det til en 12.-plads i Allsvenskan efter den første sæson.

Riddersholm har tidligere været træner i FC Midtjylland, AGF og Sønderjyske.

Han har desuden været assistenttræner i belgiske Genk.