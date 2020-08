En norsk stjerne kan bane vejen for et dansk stjernefrø.

Sådan ser det i hvert fald ud, hvis man stoler på det spanske sportsmedie Mundo Deportivo.

Ifølge avisen har La Liga-klubben Real Sociedad udset sig en dansker til at forstærke klubben, nemlig Andreas Skov Olsen.

Historien mellem de to parter startede allerede for et år siden, men nu kan stortalentet være på vej til den baskiske klub.

Andreas Skov Olsen (tv.) i nærkamp med Atalantas Berat Djimsiti. Foto: ALBERTO LINGRIA Vis mere Andreas Skov Olsen (tv.) i nærkamp med Atalantas Berat Djimsiti. Foto: ALBERTO LINGRIA

'For et år siden var Sociedad allerede efter ham, men de droppede ham, da de fik Ødegaard på lån,' skriver mediet.

Men Martin Ødegaard smutter nu tilbage til Real Madrid, som ejer ham, og det kan åbne døren for Andreas Skov Olsen, hvis agent var i San Sebastian i fjor for at forhandle med klubben.

Dengang sagde Real Sociedads præsident Jokin Aperribay, at man fulgte ham tæt, og at der var tale om en 'stor spiller', mens sportsdirektøren Roberto Olabe erkendte, at Skov Olsen er en spiller med et stort talent.

Flirten deltog den dengang 19-årige dansker også i, da han sendte rosende ord i retning af Real Sociedad.

Martin Ødegaard (th.) vender tilbage til Real Madrid og Sergio Ramos. Foto: SUSANA VERA Vis mere Martin Ødegaard (th.) vender tilbage til Real Madrid og Sergio Ramos. Foto: SUSANA VERA

Der er dog to aspekter, der ifølge mediet lige nu spænder ben for Skov Olsen, som skotske fans tidligere har kaldt 'den nye Brian Laudrup.'

For det første har han ikke præcist den samme profil som Martin Ødegaard, der er mere en spilfordelende midtbanespiller end Andreas Skov Olsen, der oftest er blevet brugt blandt de tre forreste i Bologna.

Derudover har danskeren slet ikke været god i Bologna, hvor han endte med at skifte til for et år siden. Sæsonen har budt på 26 kampe, men kun 7 i startopstillingen og 1 sølle mål.

Præstationen har da heller ikke udelukkende betydet roser for Skov Olsen, der blandt andet har fået en ordentlig overhaling af træner Sinisa Mihajlovic. Det kan du læse mere om her.