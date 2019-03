Ifølge et spansk medie er Real Madrid stærkt interesseret i at købe Neymar fri af sin kontrakt med PSG.

350 millioner euro. Det svarer til svimlende 2,6 milliarder danske kroner.

Det er det beløb, som Real Madrid er klar til at hoste op med for at hente den brasilianske superstjerne Neymar til klubben. Det skriver det spanske medie SPORT, der dagligt følger den spanske hovedstadsklub tæt.

Neymar er ellers i øjeblikket på kontrakt med franske PSG, hvilket han fortsat er tre år endnu. Det forlyder samtidig, at PSG ikke er interesseret i at sælge Neymar, men beløbet taget i betragtning håber Real Madrid, at PSG vil se muligheder i et eventuelt salg, skriver mediet.

Neymar. Foto: CHARLES PLATIAU Vis mere Neymar. Foto: CHARLES PLATIAU

Præsidenten i Real Madrid, Florentino Pérez, skulle have set sig varm på brasilianeren til at kunne føre Real Madrid ud af den igangværende, spillemæssige krise.

Klubben har lange udsigter til et spansk mesterskab, de Copa del Rey og senest røg klubben sensationelt ud af Champions League til Ajax.

Neymar er i forvejen den dyreste fodboldspiller på kloden, da PSG betalte 222 millioner euro for at hente ham fra FC Barcelona. Dermed vil han altså slå sin egen rekord, hvis skiftet og det omtalte pengebeløb stemmer overens.

27-årige Neymar er vel nok den mest profilerede spiller i Brasilien i øjeblikket. Han har spillet i PSG siden 2017. Forinden spillede han fire år i FC Barcelona.