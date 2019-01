Real Madrid vil strække sig langt jagten på Christian Eriksen for at gøre deres hoser grønne hos Tottenham-boss Daniel Levy.

Således har Kongeklubben nu planlagt at smide den colombianske superstjerne James Rodriguez med i buddet, som de vil afgive på den danske midtbanekreatør. Det skriver AS.

Det er før blevet beskrevet i de spanske og britiske medier, at Tottenham forlanger et vildt milliardbeløb for Christian Eriksen. Et prisskilt på svimlende 1,8 milliarder kroner er blevet nævnt.

Det er en sum, som ledelsen i den spanske storklub håber at kunne nedbringe, hvis de smider James Rodriguez med i handlen.

James Rodriguez (i midten) er blevet en del af Eriksen-transfersagaen.

Den 27-årige colombianer, som blev VM-topscorer i 2014, er ejet af Real Madrid, men er ligesom i sidste sæson også i denne sæson lejet ud til Bayern München. Her er han ikke inde i varmen hos træner Nico Kovac.

Christian Eriksen fodboldfremtid er uvist, da han i sommeren 2020 har kontraktudløb med Tottenham. Der skulle have været forhandlinger i gang mellem fynboen og London-klubben, men de går langsomt og de to parter har endnu ikke fundet hinanden.

Det afslørede landstræner Åge Hareide i går i et interview med norske TV 2.

»Sidst jeg snakkede med ham (Christian Eriksen, red.) var der ikke sket noget. Så jeg tror ikke, der er noget nyt. Der er en masse spekulationer, men ikke noget konkret,« siger Hareide.

Åge Hareide og Eriksen.

26-årige Eriksens lejr forlanger i eventuelt en ny kontrakt en gigantisk lønstigning på niveau med holdkammeraterne Harry Kane og Dele Alli, skriver britiske medier.

Det kan parterne tilsyneladende ikke blive enige, hvorfor det har åbnet op for spekulationer om den danske landsholdsspillers fremtid.

Hvor Christian Eriksen før sommerferien blev kædet sammen med FC Barcelona nævnes han nu kraftigt som afløser for 33-årige Luka Modric og Isco i Real Madrid.

Christian Eriksen har været en af Tottenhams absolutte nøglespillere, siden han kom til klubben fra Ajax Amsterdam i sommeren 2013. Det har Real Madrid også fåët øjnene op for. Spørgsmålet er fortsat, hvordan spillet om Eriksens fremtid ender.