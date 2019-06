Eden Hazard, Christian Eriksen og Paul Pogba.

Det er blot nogle af de mange stjerner, der bliver rygtet til Real Madrid igen og igen. Men mens Hazard virker så godt som på plads, så kæmper klubben i øjeblikket med at få landet næste mand på listen.

Den franske superstjerne Paul Pogba er nemlig Zinedine Zidanes ønskespiller til midtbanen, og ifølge Sunday Times arbejder klubben på at få handlen til at ske.

Real Madrids præsident, Florentino Perez, vil i den forbindelse gerne undgå en kontant betaling af Manchester United-stjernen og har i stedet planer om at flere spillere den anden vej.

Ideelt set vil den spanske hovedstadsklub gerne have Gareth Bale til at indgå i handlen, der i forvejen af en meget løntung spiller.

Men mens Manchester United tidligere skulle have været yderst interesseret i waliseren, så skulle de nu være mere tøvende omkring kantspilleren, der både har høje lønkrav og en lang skadeshistorik.

Men det er ikke det eneste skud i bøssen, Real Madrid har.

Klubben kigger ifølge avisen således også på at sende colombianske James Rodriguez til England. Han har de sidste to år har været lejet ud til Bayern München, og Zidane har ikke i sinde at gøre brug af midtbanemanden.

Real Madrid er parate til at smide flere spiller ind i handlen for at sikre sig Paul Pogba. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Real Madrid er parate til at smide flere spiller ind i handlen for at sikre sig Paul Pogba. Foto: PHIL NOBLE

Ligeledes er venstrebacken Theo Hernandez og målmand Keylor Navas også på listen over mulige Real Madrid-spillere, der kunne indgå i en handel. Også Isco kan komme i spil, selv om klubbens franske træner helst vil holde på den spanske midtbanespiller.

Det mulige Pogba-skifte er særligt interessant set med danske briller, da det netop er franskmanden, der ville stå i vejen for, at Christian Eriksen skifter til 'Kongeklubben'.

B.T. var i sidste uge i Madrid, hvor den anerkendte franske journalist Frederic Hermel fortalte om storklubbens planer.

»Der er en reel interesse fra Real Madrids side for Christian Eriksen. Men han er ikke førsteprioriteten på den position, det er Paul Pogba.«

Christian Eriksen og Real Madrid har længe været rygtet sammen, men Paul Pogba ser ud til at stå forrest i køen. Foto: CARL RECINE Vis mere Christian Eriksen og Real Madrid har længe været rygtet sammen, men Paul Pogba ser ud til at stå forrest i køen. Foto: CARL RECINE

Paul Pogba har kontrakt med Manchester United indtil 2021, og det er fortsat tvivlsomt, om englænderne overhovedet er parat til at sælge deres franske stjerne.

Derudover er det fortsat også midtbaneprofilens lønkrav, der besværliggør handlen.

Mens der fortsat er tvivl om Pogba, så virker Premier League-stjernen Eden Hazard til at være en 'done deal'. Efter Europa League-finalen sagde han nemlig:

»I virkeligheden er beslutningen truffet. Det blev den for to uger siden. Men det er klubben, der bestemmer. Om et par dage ved vi mere, men jeg tror, at det her er farvel.«