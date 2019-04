Han er kommet ud af det blå, Eintracht Frankfurts guldfugl. Nu lader han til at være et lille skridt fra et kæmpe skifte.

Inden sæsonen var der ikke mange, der kendte til Luka Jovic, men siden har den unge bomber gjort mere end bare opmærksom på sig selv.

Efter et brag af en sæson med 25 mål i 41 kampe er han blevet en ombejlet herre på store adresser omkring i Europa.

Særligt én ser dog ud til at have et forspring: Real Madrid. Det skriver den madrilenske sportsavis AS.

Luka Jovic har fejret mange scoringer denne sæson. Her mod sin tidligere klub, Benfica, i Europa League-kvartinalen. Foto: Rafael Marchante Vis mere Luka Jovic har fejret mange scoringer denne sæson. Her mod sin tidligere klub, Benfica, i Europa League-kvartinalen. Foto: Rafael Marchante

Ifølge mediet var Luka Jovic' agent, Fali Ramadani, i Madrid d. 28. marts, og angiveligt er kongeklubben langt i forhandlingerne om at sikre den 21-åriges underskrift.

Jovic har også været rygtet til klubber som Bayern München og FC Barcelona, og ifølge spillerens far er der tikket flere konkrete bud ind på angriberen. Blandt andet et fra Real Madrids største rivaler.

Luka Jovic har været lejesvend i Eintracht Frankfurt indtil onsdag, hvor klubben købte ham fri af sin kontrakt med Benfica for knap 45 mio. kr.

Nu kan den tyske klub se frem til et ordentligt plus på kontoen, da et salg forventes at indbringe et sted mellem 370 og ca. 450 mio. kr.

20 pct. af salgsprisen går dog til angriberens nu tidligere klub Benfica.

Ifølge sitet Transfermarkt er Luka Jovic' markedsværdi næsten syvdoblet fra 59 mio. kr. for knap et år siden til ca. 410 mio. kr. i dag.

Sidste gang Jovic, var i aktion for sin tyske klub, var torsdag, da Eintracht Frankfurt spillede sig videre i Europa League.

Jovic kom dog ikke på måltavlen, da modstanderen hed... Benfica.